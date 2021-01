Foragido da Justiça de Goiás é preso pela PF em São Miguel, no RN

A Polícia Federal prendeu um homem de 46 anos, foragido da justiça do município de Goiânia, no estado de Goiás. A prisão aconteceu nesta terça-feira (26), em São Miguel, na Região do Alto Oeste Potiguar.

O homem havia sido condenado a uma pena de 9 anos de prisão pela 3ª Vara Criminal de Goiânia, por crime de tráfico de drogas. Ele se encontrava foragido desde o ano de 2018.

Na ação, a PF contou com apoio de policiais do 7º batalhão de Polícia Militar do RN. Após a detenção, o apenado foi conduzido para a Cadeia Pública de Pau dos Ferros, onde permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Este foi mais um trabalho concluído com êxito pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).