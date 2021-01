HRTM, Rafael Fernandes e mais 18 hospitais recebem novas doses da vacina

Os hospitais da rede estadual de saúde pública começaram a receber nesta quarta-feira (27) as doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar mais de cinco mil profissionais que estão na linha de frente do combate à doença.

As unidades escolhidas contam com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e/ou de enfermaria que recebem pacientes confirmados ou suspeitos de terem sido acometidos pela doença causada pelo novo coronavírus .

São 5380 doses do imunizante produzido pela Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca que foram separadas pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) exclusivamente para os hospitais de referência espalhados por todas as regiões do Rio Grande do Norte. As doses são parte do carregamento recebido pelo Governo do Estado no domingo (24).

A estratégia foi pensada para facilitar a vacinação dos servidores que trabalham nos hospitais de referência contra a Covid-19, evitando o deslocamento dos trabalhadores e trabalhadores que atuam em regime de plantão até locais como salas e postos de vacinação, entre outras locais que estão sendo operados pelas gestões municipais.



A prática repete o padrão já adotado em campanhas de vacinação contra a influenza realizadas comumente por estados e municípios.

A distribuição aos 20 hospitais da rede estadual é feita em parte pela Sesap, no caso das oito unidades hospitalares da Região Metropolitana de Natal , e em parte pelas unidades do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, que já vem atuando na entrega das vacinas desde a chegada do 1º lote do RN.

Confira a lista de hospitais e a quantidade de doses reservadas pela Sesap para os trabalhadores e trabalhadoras:

MOSSORÓ - 270 doses

- Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia: 140

- Hospital Rafael Fernandes: 130

APODI

- Hospital Regional Hélio Morais Marinho: 100

PAU DOS FERROS

- Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade: 320

CARAÚBAS

- Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira da Silva: 70

ASSU

- Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos: 150

NATAL - 2960 doses

- Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel: 1010

- Hospital José Pedro Bezerra (Santa Catarina): 630

- Hospital Giselda Trigueiro: 460

- Hospital Central Coronel Pedro Germano (Hospital da PM): 290

- Hospital João Machado: 290

- Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes: 280

PARNAMIRIM

- Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena: 390

MACAÍBA

- Hospital Regional Dr. Alfredo Mesquita Filho: 140

CURRAIS NOVOS

- Hospital Regional Dr. Mariano Coelho: 230

CAICÓ

- Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Regional do Seridó): 220

SANTO ANTÔNIO

- Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal: 150

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

- Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros: 150

JOÃO C MARA

- Hospital Regional Josefa Alves Godeiro: 140

SÃO PAULO DO POTENGI

- Hospital Regional Monsenhor Expedito: 90