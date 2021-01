Confira os gabaritos oficiais do Enem 2020 e as questões que foram anuladas

Os gabaritos oficiais das provas objetivas e os cadernos de questões da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão disponíveis.

Para conferir, o participante deve acessar os materiais no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ou por meio do aplicativo Enem.

Acesse os gabaritos e cadernos de questões do Enem 2020 AQUI.

Os participantes que fizeram videoprovas em Libras também podem consultar todas as 180 questões referentes a essa modalidade do exame.



Nesses casos, o material está disponível, em vídeo, no canal do Inep no YouTube. Os gabaritos das videoprovas também podem ser acessados, em PDF, no portal do Inep e no aplicativo Enem.

Acesse as videoprovas em Libras do Enem 2020 AQUI.

O Inep aplicou o Enem 2020 impresso em 17 e 24 de fevereiro. Nesse sentido, estão disponíveis os gabaritos e cadernos dos dois dias de exame, incluindo as provas acessíveis, aplicadas a quem teve direito a atendimento especializado.



Os participantes devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor, ao número e formato da prova realizada em cada domingo de aplicação.

No primeiro dia, os inscritos resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

Já no segundo dia, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.

Os resultados do Enem 2020 serão publicados no dia 29 de março. Para os “treineiros” — inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos -, o boletim individual será publicado 60 dias após a divulgação dos resultados do exame, de acordo com o edital.





QUESTÕES ANULADAS

Duas questões das provas do segundo dia foram anuladas: uma de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e uma questão de Matemática e Suas Tecnologias. A anulação de um item não compromete o processo de estimação da nota das participantes.

Isso porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade, e ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

O número correspondente das questões anuladas varia em função do tipo de caderno. Veja abaixo:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 114

Caderno 6 - Cinza - Questão 129

Caderno 7 - Azul - Questão 135

Caderno 8 - Rosa - Questão 94

Caderno 11 - Laranja - Questão 94

Caderno 12 - Verde - Questão 94





Matemática e suas Tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 141

Caderno 6 - Cinza - Questão 156

Caderno 7 - Azul - Questão 157

Caderno 8 - Azul - Questão 143

Caderno 11 - Laranja - Questão 143

Caderno 12 - Verde - Questão 94