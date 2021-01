Provas da primeira edição do Enem Digital serão realizadas neste domingo, 31

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começa a aplicar a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 neste domingo, 31 de janeiro.

É a primeira vez que o exame terá provas digitais. A estreia ocorrerá em modelo-piloto e a implementação será progressiva, com previsão de se consolidar em 2026.

O segundo dia de aplicação será no domingo seguinte, dia 7 de fevereiro. Mas, afinal, o que é o Enem Digital? Como será a aplicação? Quem vai participar?

A inscrição na edição de 2020 foi opcional. Com isso, os participantes puderam optar entre o modelo digital e a prova em papel.

Nesta primeira aplicação em computador, não haverá a participação dos chamados “treineiros” — inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos.

Assim, apenas concluintes do ensino médio e pessoas que já concluíram essa etapa de ensino em anos anteriores farão as provas. Também não haverá atendimento especializado nesta edição.

O Inep disponibilizou 100 mil inscrições para a versão digital, de acordo com a distribuição de vagas prevista no edital. Vale ressaltar que a adesão ao modelo foi total. Ao todo, 96.086 pessoas confirmaram a participação.

É importante destacar, ainda, que as provas serão aplicadas para 93.217 inscritos em 104 cidades brasileiras, já que não haverá aplicação para os 2.896 inscritos do Amazonas.

O Inep e o Ministério da Educação (MEC) irão unir esforços institucionais, em conjunto com o governo amazonense, para a adoção de soluções administrativas alternativas com vistas à realização do Enem no estado, nas datas previstas para a reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro.

Durante entrevista coletiva no Inep, após o encerramento da aplicação impressa, no último domingo, 24 de janeiro, o presidente da autarquia, Alexandre Lopes, falou sobre a importância do novo formato do exame.

“O futuro é o Enem Digital. Pela primeira vez na história do Brasil, haverá uma aplicação em computador. Com isso, você não tem a impressão de provas, como na versão em papel. Além disso, isso nos possibilita uma velocidade muito maior para receber os resultados, com agilidade e flexibilidade”, pontuou.

Alexandre Lopes também destacou o aprimoramento da execução logística do exame, com o advento da aplicação digital.

“Não é meramente sobre fazer uma prova digital, o que é bom para haver questões melhores, mas para proporcionar flexibilização logística. É a forma de conseguir uma economia maior, agilidade e questões melhores. As provas digitais representam o futuro da avaliação e a gente está trazendo isso para o Brasil, em termos de exames em larga escala, por meio do Enem”, disse o presidente do Inep.

PROVAS

Vale a pena ressaltar que a aplicação do Enem Digital será presencial. Nesse sentido, as provas não serão aplicadas em casa, a distância ou em computadores particulares.

O exame ocorrerá em municípios e locais de prova selecionados pelo Inep, sob as mesmas condições de segurança e sigilo do Enem impresso.

A estrutura da prova também será igual à da versão impressa. Cabe destacar, ainda, que a redação será feita como no exame em papel e deverá ser escrita à mão.

No primeiro dia do exame, os inscritos farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, assim como de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

Quanto à prova de língua estrangeira, o participante deverá responder somente às questões referentes ao idioma que escolheu (inglês ou espanhol) na inscrição. A aplicação terá cinco horas e meia de duração.

Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias. Nesse caso, os participantes terão cinco horas para finalizar o exame.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Entre as medidas implementadas contra a Covid-19, estão a disponibilização de álcool em gel nas salas e a obrigatoriedade do uso de proteção facial durante a prova. O participante poderá levar mais de uma máscara para troca ao longo do dia. As máscaras serão verificadas pelos fiscais para evitar infrações.

O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar os protocolos de prevenção contra o coronavírus, a qualquer momento, será eliminado do exame, exceto em casos previstos na Lei n.º 14.019, de 2020.

Pessoas que não poderão comparecer ao primeiro dia de aplicação, em virtude do diagnóstico de COVID-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, têm até o sábado, 30 de janeiro, para solicitar a participação na reaplicação das provas, que ocorrerá no formato impresso, em 23 e 24 de fevereiro. A solicitação deverá ser feita na Página do Participante.

Os inscritos que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame, primando pela segurança e pela saúde coletiva.

Nesses casos, os participantes poderão solicitar a reaplicação, posteriormente, em data a ser divulgada pelo Inep. A aprovação ou a reprovação da solicitação deverá ser consultada, também, na Página do Participante.