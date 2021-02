O Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, deve passar nos próximos dias por vistoria dos órgãos fiscalizadores. O objetivo é a renovação dos laudos técnicos que atestem a viabilidade de uso daquele equipamento nesta temporada.

A solicitação de vistoria foi feita pela Secretaria de Esportes do Município, através do titular da pasta, Júnior Xavier. “Nos preocupa o fato de que o campeonato estadual se aproxima e o estádio ainda não tenha seus laudos renovados. Assim, nós já solicitamos a visita da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA. Colocar a questão documental em dia é o primeiro passo para termos o Nogueirão liberado”, destacou o secretário.

Júnior Xavier esteve visitando o Nogueirão na manhã desta sexta-feira, dia 29, acompanhado do gerente executivo de esportes do Município, Mário Paz. Ambos foram recebidos pelo presidente da Liga Desportiva Mossoroense (LDM), Matias Sousa.

A visita teve como objetivo a elaboração de um relatório preliminar para a Secretaria de Infraestrutura quanto às condições físicas e de higiene do estádio.

Inicialmente, a Secretaria de Esportes, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, pretende realizar a limpeza daquele equipamento, preparando o estádio para a vistoria dos órgãos fiscalizadores, no intuito de obter a renovação dos laudos técnicos – já vencidos -, para esta temporada.

“Conversar com os diretores da Liga ajuda muito, mas conferir pessoalmente o cenário deve nos dar uma noção maior da realidade, para então tomarmos outras iniciativas”, explicou Júnior.

Além da renovação dos laudos, outro impasse impede neste momento de o estádio sediar qualquer atividade esportiva. Desde o ano passado que o Nogueirão se encontra sob interdição decretada pela Justiça, atendendo recomendação do Ministério Público, devido a problemas com a acessibilidade.

“Primeiro vamos resolver a questão dos laudos. De posse disso é que podemos sentar com o Ministério Público para encontrar uma solução conjunta para liberar o Nogueirão. É de total interesse do Município ter o estádio apto a receber os jogos do campeonato estadual. O prefeito Allyson Bezerra me recomendou pessoalmente que tomássemos as devidas providências. Estamos tomando pé da situação para sabermos até onde a Prefeitura pode atuar, observando as questões legais. Seguindo todo o processo legal creio que, em breve, teremos um desfecho positivo”, finalizou Júnior Xavier.