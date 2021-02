Justiça prende suspeito por emprestar carro para quadrilha perigosa fugir

A prisão aconteceu na cidade de Santa Cruz (RN), em desdobramento da Operação “Sem Fronteiras”. Lázaro Emanuel começou a ser investigado pela DEICOR após uma quadrilha especializada em roubos a bancos (novo cangaço) explodir dois bancos na cidade de São Paulo do Potengi, no dia 14 de outubro de 2020. De acordo com investigações, no dia do crime, o suspeito teria emprestado o seu veículo para os autores dos roubos.

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), cumpriram, nesta segunda-feira (01), um mandado de prisão preventiva, em desfavor de Lázaro Emanuel Confessor Muniz, conhecido como "Lázaro".

A prisão aconteceu na cidade de Santa Cruz (RN), em desdobramento da Operação “Sem Fronteiras”.

Lázaro Emanuel começou a ser investigado pela DEICOR após uma quadrilha especializada em roubos a bancos (novo cangaço) explodir dois bancos na cidade de São Paulo do Potengi, no dia 14 de outubro de 2020.

De acordo com investigações, no dia do crime, o suspeito teria emprestado o seu veículo para os autores dos roubos.

Após a ação criminosa, o carro pertencente a Lázaro Emanuel foi apreendido, quando uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento nos roubos, os quais estavam no veículo.



As investigações relativas aos crimes ocorridos em São Paulo do Potengi resultaram na deflagração, no dia 21 de janeiro, da Operação “Sem Fronteiras”, que levou à prisão de José Aderson da Silva. Durante a ação, morreram em confronto com os policiais: Alan Davydson Nunes Santos, considerado chefe da organização criminosa, e Anderson Xavier de Souza Pontes.

Na ocasião, foram apreendidos artefatos explosivos, armas de fogo, drogas e dinheiro.



Lázaro Emanuel foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou dos números da DEICOR: (84) 3232-2862 e (84) 98135-6796 (WhatsApp).