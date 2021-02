“Cigana” é morta a tiros no bairro Leandro Bezerra, em Caraúbas

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio, nas primeiras horas desta terça-feira (2), no município de Caraúbas, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima é uma mulher de 30 anos, identificada como Paula Michele Auflasino Batista Teófilo, conhecida por “Cigana”. De acordo com a PM, a mesma vivia perambulando pela cidade, por isso o apelido, e era usuária de drogas.

Ainda de acordo com informações da PM, uma guarnição foi acionada à rua Rua Sebastião Francisco de Melo, no bairro Leandro Bezerra, por volta das 12h30. No local, Paula Michele já foi encontrada sem vida. Ela foi atingida com cerca de três disparos.

Próximo ao corpo da vítima foi encontrado um revólver calibre 32, que foi recolhido pela Polícia Civil para ser periciado. Não se sabe, ainda, se a arma pertencia à vítima ou ao atirador.

O corpo de Paula Michele foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Mossoró, onde passará pelo exame de necropsia e será liberado para sepultamento, assim que aparecer algum familiar para reclamá-lo.

A Polícia Civil de Caraúbas, que tem à frente o Delegado Verilton Carlos, ficará responsável pela investigação do crime.