Vacina Russa contra a Covid-19 apresenta eficácia de 91% contra a doença

Os resultados preliminares da Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo de pesquisa Gamaleya, foram publicados nesta terça-feira (2) na revista científica "The Lancet", uma das mais respeitadas do mundo. A Sputnik V ainda não está sendo testada no Brasil, mas a Anvisa está analisando um pedido da farmacêutica União Química para que ensaios de fase 3 sejam feitos no país. Isso é importante porque a agência determinou que só vacinas testadas em solo brasileiro podem receber autorização de uso emergencial.