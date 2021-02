Agente de trânsito de Mossoró é preso em carro roubado e com uma pistola

Um agente de trânsito de Mossoró, de 35 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (2), após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo um veículo com queixa de roubo.

A abordagem aconteceu por volta da 0h45, km 32 da BR 304, em Mossoró. Segundo a PRF, o homem conduzia um Fiat Strada branco.

Quando consultadas as placas do veículo no sistema, os policiais constaram que elas eram clonadas e que o veículo havia sido roubado em setembro de 2018, na cidade de Pau dos Ferros.

No interior do veículo ainda foram encontradas uma pistola calibre .380 e 20 munições intactas. Questionado pelos policiais, o condutor afirmou não possuir documento para portar arma de fogo.

Diante do flagrante o condutor foi conduzido junto com o veículo e a pistola para a Delegacia de Polícia Civil de Mossoró e, após prestar depoimento, foi encaminhado para a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça.

Ele deverá responder pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Em nota, a Secretaria de Segurança, Trânsito, Mobilidade e Defesa Civil comunicou que recebeu com surpresa a informação da detenção do agente, afirmou que lamenta o ocorrido e aguarda a conclusão do caso junto às autoridades competentes.