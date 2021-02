Festival Seridó Cine vai realizar mostra com filmes do Rio Grande do Norte e do Nordeste

Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, o festival vai contar com cinco mostras diferentes, sendo duas delas direcionadas para o Rio Grande do Norte. A primeira é a Mostra RN Ficção, que vai dar espaço para as produções de ficção feitas na região potiguar.

O início deste ano promete ser importante para os profissionais que atuam no cenário audiovisual do Rio Grande do Norte. Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, o Festival Seridó Cine vai realizar dois eventos voltados para as produções potiguares e também de todo o Nordeste. A ideia é valorizar os filmes, curtas e documentários produzidos na região e que mostram um pouco mais da cultura local. As inscrições para o programa aconteceram entre o final do ano passado e o início de janeiro.

Realizado pela empresa Referência Comunicação, o Festival Seridó Cine promete ser um evento diferenciado. A produção confirmou que ele será totalmente online, com os filmes sendo transmitidos via streaming por uma plataforma de vídeo. Assim, o festival garante que o acesso do público será facilitado, o que é excelente para divulgar as produções potiguares que conseguiram espaço no catálogo do evento.

Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, o festival vai contar com cinco mostras diferentes, sendo duas delas direcionadas para o Rio Grande do Norte. A primeira é a Mostra RN Ficção, que vai dar espaço para as produções de ficção feitas na região potiguar. A segunda é a Mostra RN DOC, que é voltada para os documentários locais. O evento também organizou a Mostra Arretada, que é direcionada para os produtores nordestinos que buscam espaço no cenário audiovisual brasileiro.

O Seridó Cine é, na verdade, uma versão digital do Festival de Cinema do RN, que aconteceu pela primeira vez em 2018. Na ocasião, como nós mostramos por aqui, foram exibidos mais de 50 filmes de forma gratuita, além de premiações com a presença de importantes personalidades do cinema brasileiro. A ideia deste novo festival é repetir o sucesso da premiação de três anos atrás, e mostrar que o audiovisual do Rio Grande do Norte e do Nordeste também tem espaço na internet.

Premiações e concursos

Além da exibição dos filmes que conseguiram se inscrever para o festival, a organização também confirmou algumas outras atividades que serão realizadas. O concurso Filme na Mão, por exemplo, vai acontecer nos primeiros dias e será uma disputa entre as produções exclusivas da região de Seridó, no Rio Grande do Norte. A ideia foi incentivar o setor audiovisual da localidade que deu o nome ao festival, e que é conhecida justamente pelas fortes iniciativas na área do cinema.

O Seridó Cine também vai contar com diversas premiações, que devem garantir uma premiação importante aos participantes do festival. Outra atividade confirmada pelos organizadores são as oficinas voltadas para os profissionais do cinema. O realizador e empresário Gustavo Guedes vai coordenar algumas aulas online ao lado do professor de cinema Sihan Felix.

Assim, é possível perceber que o festival deve ser a primeira ação importante do cinema potiguar no ano. Após um 2020 marcado pela crise financeira, as produções audiovisuais esperam que os próximos meses sejam de recuperação. A iniciativa desse festival é uma forma de apoiar o setor, e só será realizada por conta do apoio de alguns órgãos públicos e também de algumas empresas privadas.

Internet e criatividade

A realização do festival em formato online deve mostrar todo o potencial das ferramentas digitais no entretenimento. Os produtores potiguares de filmes e documentários podem aprender um pouco com a criatividade de algumas plataformas virtuais. É o caso, por exemplo, dos serviços de streamings, que possuem cada vez mais produções exclusivas de diferentes temáticas. São filmes, desenhos e séries que contam a história de regiões brasileiras, outros países ou até mesmo de religiões e contos mitológicos.

Essa primeira edição do Seridó Cine pode aproveitar desse ambiente online criativo para também inspirar os produtores de cinema. As oficinas, por exemplo, devem abordar a produção de conteúdo online. Um tema que precisa ser melhor abordado no Brasil, principalmente com o crescimento constante das plataformas de streaming.

O mês de fevereiro será importante para o Rio Grande do Norte e também para todo o Nordeste. A premiação do Festival Seridó Cine pode não ser o mais importante do evento, mas será o primeiro incentivo para os profissionais da área. O ano de 2021 apenas começou, mas parece promissor para quem deseja contar um pouco mais da história de uma das regiões mais ricas do território brasileiro.