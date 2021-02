581 idosos acamados começam a ser vacinados na segunda (8), em Mossoró

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró será retomada na próxima segunda-feira, dia 08, contemplando agora os idosos acima de 60 anos acamados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as equipes de agentes de saúde das 46 unidades básicas do município concluíram o trabalho de identificação do público a ser imunizado.

No total, 581 idosos que estão acamados constam no levantamento repassado pelas UBS’s à secretaria.

“As doses vão ser entregues nas unidades básicas de saúde e cada unidade ficará responsável por aplicar a vacina nos idosos” disse a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas.

A primeira dose é aguardada com bastante expectativa pelos idosos. Trata-se de um segmento que faz parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde em seu Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19.

“Estamos prontos para iniciar esta nova fase que é fruto de um entendimento nosso com o Ministério Público Estadual, mas que para ser ampliada atendendo todos os demais idosos, vamos depender do recebimento de mais doses, o que deve ocorrer ainda neste mês de fevereiro”, afirma o coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima.

Até a última quarta-feira, Mossoró contabilizava 7.055 pessoas vacinadas.

O número aumenta à medida que outras doses vão sendo incluídas no sistema da plataforma RN Mais Vacina do Governo do Rio Grande do Norte. A inclusão destas, é feita pelas equipes das salas de vacina das unidades que recebem as doses.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SESAP-RN), até o final desta semana o Ministério da Saúde enviará um novo lote de vacinas Coronavac/Butantan. O quantitativo final ainda está sendo definido. As doses terão como público-alvo os idosos.

COVID-19 EM MOSSORÓ

Na capital do oeste, até o último dia 03, o número de casos confirmados da Covid-19 chegava a 12.599. Os casos suspeitos somam 5.472, enquanto os casos descartados são 29.522. São registrados 281 óbitos. Ao todo, 11.638 pacientes foram recuperados e receberam alta médica.