Idosos com mais de 75 anos começam a ser vacinados hoje (5), em Mossoró

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró em consonância com o alinhamento construído com o Ministério Público Estadual antecipou para esta sexta-feira (05), o início da vacinação dos idosos acima de 75 anos de idade.

Este público poderá se dirigir até uma das sete unidades básicas de saúde do município escolhidas para serem pólos durante a fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 que atendeu aos trabalhadores da saúde com atuação em clínicas e laboratórios privados.

“O idoso acima de 75 anos que tem condições de se dirigir até uma UBS pólo deverá levar o seu cartão de vacina, um documento oficial com foto e o CPF para inserir estas doses no sistema. Lembramos também que é importante fazer o cadastro na plataforma do RN Mais Vacina, para que o processo da vacinação seja agilizado”, disse Etevaldo Lima, coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Na próxima segunda-feira, dia 08, será a vez dos idosos acamados. A secretária de saúde, Morgana Dantas, afirma que a este segmento mais fragilizado entre os idosos estará sendo ofertado o atendimento domiciliar, por meio da visita dos vacinadores em suas casas para a aplicação das doses.

“Os idosos que encontram-se acamados não possuem condições de ir até uma UBS, então o poder público, com os nossos profissionais de saúde que já receberam a primeira dose do imunizante, vão prestar todo o apoio necessário para executar a vacinação destes idosos de forma segura”, afirma a secretária.

Importante salientar que a população deve evitar aglomerações, uma vez que, os idosos são do grupo mais vulnerável de risco e que todos serão vacinados, à medida que, mais doses comecem a chegar em Mossoró, pois, somente as doses remanescentes das primeiras remessas não serão suficientes para imunizar todos os idosos do município.

PÓLOS DE VACINAÇÃO

A vacinação nesta sexta-feira, dia 05, ocorrerá nos seguintes pólos: UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio); UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré); UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel); UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho (Pintos); UBS Dr. Francisco Nazareno (Bom Pastor); UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição) e UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição III).