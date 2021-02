RN deve receber mais 46.800 doses da CoronaVac nesta sexta-feira, 5. A informação foi repassada pela governadora Fátima Bezerra. Segundo ela, o Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (4), o envio do novo lote da vacina para os estados. Tão logo as doses cheguem ao RN, serão distribuídas aos municípios para continuidade do plano estadual de vacinação contra a Covid-19.

O Rio Grande do Norte aguarda a chegada de mais um lote com doses da vacina contra a Covid-19. O estado deve receber, nesta sexta-feira (5), 46.800 doses da CoronaVac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

A informação foi repassada pela governadora Fátima Bezerra. Segundo ela, o Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (4), o envio do novo lote da vacina para os estados.

Ainda segundo a governadora, tão logo as vacinas cheguem ao estado, será realizada a distribuição aos municípios para continuidade do plano estadual de vacinação contra a Covid-19.

“Seguimos firmes cobrando do Governo Federal agilidade na aquisição de vacinas de enfrentamento à Covid-19. O que chegou até agora ainda está muito distante de atender a nossa população”, escreveu Fátima Bezerra.

Este será o terceiro lote da CoronaVac que o RN vai receber. No dia 25 de janeiro chegaram ao Estado 14.600 doses do imunizante. A primeiro remessa foi enviada no dia 19 de janeiro, contendo 82.440 doses.

O estado também já recebeu outras 31.500 doses da vacina produzida pela universidade de Oxford em parceria com a Astrazeneca. Estas puderam ser aplicadas em sua totalidade, visto que o espaço até a aplicação da segunda dose é maior, não havendo necessidade de retenção de metade das vacinas.

