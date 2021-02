Menino mantido pelo pai acorrentado em barril recebe alta de hospital

A criança, de apenas 11 anos, foi resgatada por policiais militares, no sábado (30). Ela estava com as mãos e pés acorrentados dentro de um barril, debilitado e com sinais. O caso aconteceu no Jardim Itatiaia, em Campinas (SP). Após deixar o hospital, o menino foi encaminhado a um serviço de acolhimento na cidade. O nome da instituição está mantido sob sigilo para evitar a exposição dele.