Agricultor é perseguido e morto a tiros na cidade de Rodolfo Fernandes

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio no final da noite deste domingo (7), na cidade de Rodolfo Fernandes, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Antônio Anchieta Rodrigues Almeida, de 47 anos, natural da cidade de Iracema, no Ceará.

De acordo com informações da Polícia Militar, Anchieta seguia em direção a residência dele, na rua Jacinta Queiroz, no Centro da cidade, quando foi alvejado a tiros.

A vítima estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por uma pessoa identificada como Rodrigo Moicano. Este segundo também foi atingido pelos disparos, mas foi socorrido com vida para a unidade de saúde.

A PM relatou que Anchieta e Rodrigo foram perseguidos por dois suspeitos em outra motocicleta. Durante a perseguição, os suspeitos passaram a atirar. Após os disparos, eles fugiram com destino ignorado. A motivação do crime é desconhecida.

O corpo de Antônio Anchieta foi removido para o Instituto Técnico-Científico de Perícia, onde será necropsiado.

A Polícia Civil vai investigar o caso.