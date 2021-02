A quem recorrer para conseguir direitos básicos no dia a dia?

No início da crise pandêmica do novo coronavírus, em 2019, quase 10% dos domicílios brasileiros não contavam com abastecimento de água diariamente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A situação chama a atenção para a importância da atuação dos assistentes sociais, profissionais habilitados para viabilizar o acesso a recursos básicos para cidadãos em situação de vulnerabilidade.