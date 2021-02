Detran envia smartphones para realização de vistoria eletrônica em Mossoró

A 1ª Circunscrição de Trânsito (1ª Ciretran), do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN), localizada em Mossoró, recebeu nesta segunda-feira (8) sete smartphones para a vistoria veicular eletrônica.

O serviço vem sendo ampliado pelo órgão em todo o estado. A entrega dos novos equipamentos para a 1ª Ciretran Mossoró aconteceu na manhã desta segunda.

Veja mais: Detran lança vistoria veicular eletrônica em todas as unidades do RN

Na ocasião, um representante da direção geral do Detran/RN repassou os equipamentos para os vistoriadores da unidade e deu algumas orientações sobre o uso dos aparelhos.



O servidor Jackson Lima, que atua no setor, comemorou a chegada dos smartphones. "É muito importante podermos ter esses recursos tecnológicos no trabalho de vistoria.

Deixa o serviço mais eficiente e seguro".

O supervisor da 1ª Ciretran Mossoró, Wilson Fernandes, também falou sobre a importância dessa iniciativa por parte do órgão.

"A adoção desses smartphones para a vistoria veicular eletrônica é uma forma de demonstrar valorização tanto com o servidor quanto com o usuário, ao tornar o serviço mais ágil e de qualidade", disse.

O Detran/RN começou na semana passada a entrega dos equipamentos para todas as unidades do estado.

Segundo o órgão, com os novos equipamentos de captura de imagens e leitura de placa, a identificação dos veículos será mais fácil e rápida, sendo possível o rastreamento pelo sistema do Detran.

Com isso, o processo é registrado e enviado para o banco de dados do órgão de forma automática, com as informações armazenadas no sistema.

O Detran lembra que a vistoria veicular eletrônica precisa de agendamento prévio no site www.detran.rn.gov.br e que o sistema a ser utilizado nesse serviço foi totalmente desenvolvido e implementado pela equipe de informática de servidores do próprio órgão.