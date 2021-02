MPRN vai oferecer denúncia contra motorista que atropelou Lais Nunes

Quase sete meses após o comerciante Lais Nunes ter perdido a vida enquanto pedalava na BR 304, no bairro Sumaré, o motorista responsável pelo seu atropelamento será levado à justiça. Nesta segunda-feira (8) ele participou de audiência com o Ministério Público, ocasião na qual recusou o acordo oferecido pelo órgão. Diante deste fato, será apresentada a denúncia para início do processo.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai oferecer denúncia contra o motorista que atropelou e matou o Lais Nunes de Carvalho, de 44 anos, em agosto de 2020, em Mossoró.

Lais e a esposa estavam pedalando no acostamento da BR 304, próximo ao bairro Sumaré, quando foram atingidos por trás, por um carro que trafegava no mesmo sentido. O homem morreu no local.

Veja mais: Comerciante morre atropelado ao pedalar pelo acostamento da BR 304

O motorista do veículo trafegava em alta velocidade e havia, no local, um radar. Para livrar o radar, o motorista jogou o veículo em cima dos ciclistas, que estavam pedalando no acostamento, matando na ocasião o comerciante Lais Nunes. Jaqueline Moreira (esposa de Lais), também foi atingida.

Nesta segunda-feira (8), em audiência de acordo de não persecução penal, o MPRN ofereceu ao responsável pelo atropelamento um acordo para pagamento de salários mínimos, em troca de não oferecer denúncia sobre o caso. Com a recusa do indiciado e dos seus advogados, o MPRN vai prosseguir com a denúncia.



A família de Lais Nunes também participou da audiência e comemorou o fato de o acordo não ter sido firmado. No entanto, eles lutam para que a denúncia apresentada pelo MP seja de homicídio com dolo eventual, que se caracteriza quando a pessoa assume o risco de matar.

Segundo Lailson Nunes, irmão da vítima, os familiares contrataram um especialista para periciar o local do atropelamento e nada indica que tenha sido um acidente. Eles pedem que o MPRN apresente a denúncia de homicídio culposo.





PROTESTO

Durante a audiência, amigos e familiares de Lais Nunes se reuniram com faixas, em frente a sede do Ministério Público, e protestaram, pedindo por justiça.

O motorista foi recebido com gritos de “assassino” antes de entrar na audiência. Revoltados, os manifestantes afirmaram que enquanto Lais perdeu a vida, o atropelador sequer ficou um dia preso.

“Não cassam a habilitação de um cara desse. Um cara desses devia tá preso desde o dia em que ele fez isso e em nenhum momento ele ficou preso”, disse uma. “Em nenhum momento ele demonstrou empatia pela pessoa que ele matou”, falou outra.