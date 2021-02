Famoso jogador de Mossoró muda de time: “maiores desafios”

Falamos claro que Márcio Mossoró que, após ter brilhado por muitos anos no futebol português, está desde 2014 no futebol da Turquia, onde diz que é muito feliz com sua família. Com o claro objetivo de subida já para a próxima temporada, o jogador de Mossoró, com 37 anos, decidiu assumir o compromisso de guiar o time da segunda divisão Altay para a principal Liga Turca.

De fato, esse time turco não é tão conhecido o Istanbul BB – time de Mossoró até 2019 -, mas essa equipe profissional tenciona poder melhorar sua atual posição de 4º classificado da segunda divisão, lutando até ao final por uma subida que colocaria novamente o meia-atacante no principal Campeonato de futebol da Turquia.





Carreira de Mossoró ficou marcada em dois países

Certamente o sonho da maioria dos jogadores profissionais brasileiros é de conseguirem jogar nos principais times europeus, pelo que o mesmo não foi diferente para Márcio Mossoró (alcunha assumida pelo jogador como prova de amor por nosso munícipio). Assim, após três temporadas ao mais alto nível no Internacional, o jogador foi para o Marítimo, time do principal Campeonato em Portugal.

O jogador brasileiro rapidamente conseguiu demonstrar todas suas qualidades no futebol europeu. Prova disso mesmo é que Mossoró na temporada seguinte já estava jogando em um dos 4 grandes times do futebol português, o Sporting de Braga. Tendo sido titular na maioria dos jogos pelo Braga, Márcio Mossoró se destacou no futebol português como sendo um dos maiores talentos do Campeonato, isso tudo durante 5 anos.

Toda essa qualidade acabou chamando a atenção de outros times internacionais. Por isso mesmo, em 2014 saiu para assinar um contrato melhor com o time árabe do Al-Ahli. No entanto, sua passagem pelas “Arábias” foi rapidamente, tendo ido rapidamente para o Campeonato turco nesse mesmo ano. Logo, de 2014 até aos dias de hoje, Márcio Mossoró tem sido muito feliz em um dos Campeonatos que mais está crescendo na Europa.





Poderá ser esse seu último time enquanto jogador profissional?

Tendo deixado muita saudade entre a torcida do Internacional e ainda mais no time português Sporting de Braga, certamente a longa carreira de Márcio Mossoró dificilmente será esquecida. Porém, no momento, o natural de Mossoró não está ainda pensando na aposentadoria, se demonstrando na coletiva de imprensa muito motivado para esse seu novo desafio na carreira.

Foi precisamente durante essa coletiva de imprensa, de apresentação ao novo time do Altay, que Márcio Mossoró justificou sua escolha por um time da segunda divisão turca porque acredita muito no projeto e nas possibilidades do time conseguiu mesmo retornar à elite do futebol turco. Além disso, o jogador experiente brasileiro também não esconde a enorme felicidade por continuar jogando em um país que tem tratado sua família tão bem, se congratulando por nem sequer ter que precisar de mudar de cidade em seu novo time.





Aposta forte do município de Mossoró em futebol

Não haja dúvidas que a carreira de sucesso de Márcio Mossoró servirá de exemplo para muitos jovens jogadores de nosso município, que têm agora cada vez melhores condições para conseguirem evoluir seu talento e chegarem cada vez mais longe. Com um exemplo como Márcio, com certeza esses jovens o poderão olhar como sendo uma referência e inspiração, lutando desde cedo por seus sonhos, até que consigam alcançar todos seus objetivos esportivos, profissionais e sociais.