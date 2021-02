Dois homens foram mortos durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (8), na zona rural de Paraú, no Rio Grande do Norte.

Antônio Ferreira da Fonseca, de 29 anos, e Francisco Carlos da Cunha, de 35 anos, reagiram a uma abordagem e desceram do veículo em que estavam já atirando contra a polícia militar.

O caso aconteceu por volta das 21h. O GTO realizava patrulhamento na RN 233, sentido Paraú-Triunfo Potiguar, quando avistaram dois veículos saindo da estrada da comunidade Graças.

Os PMs mandaram que os dois parassem, momento em que eles desceram dos veículos realizando os disparos. A guarnição revidou a agressão. Na troca de tiros, Antônio Ferreira e Francisco Carlos foram feridos.

Os dois ainda chegaram a ser socorridos pela própria guarnição até a Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Assú, mas já chegaram ao local sem vida.

A PM acredita que os dois faziam parte de uma quadrilha especializada no roubo de animais, que vem atuando na região.

Um dos veículos em que eles estavam, uma C20, havia sido usado no dia 26 de janeiro de 2020, em um furto de três touros, nas imediações da comunidade Caraú. O veículo foi reconhecido porque o local tinha câmera de segurança.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Antônio Ferreira também é suspeito de um homicídio, ocorrido na cidade de São Rafael, no ano de 2011.