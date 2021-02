Parceria entre Senai e Indústrias abre vagas para jovens aprendizes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com indústrias em 20 estados e no Distrito Federal, está com 61.218 mil vagas disponíveis para jovens aprendizes. As oportunidades oferecem cursos gratuitos e contrato de trabalho de até dois anos com carteira assinada em empresas parceiras do Senai, podendo, ainda, ocorrer efetivação após o fim do contrato.

As vagas ofertadas são para os primeiros meses de 2021 e contempla jovens de 18 a 24 anos, matriculados a partir do 9º ano do ensino fundamental/Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou com o ensino médio completo.

As inscrições podem ser realizadas no site do parceiro Senai de cada unidade regional. Os processos seletivos são realizados pelas empresas parceiras.

A jornada máxima de trabalho corresponde a seis horas, somadas as atividades teóricas e práticas, para quem não concluiu o ensino fundamental. Para quem concluiu, a jornada será de oito horas. A remuneração do aprendiz é calculada com base no salário mínimo/hora e pode ser maior dependendo da área de atuação ou de acordos coletivos.

O programa combina as modalidades de educação a distância (EAD) e presencial em 12 cursos divididos em três áreas tecnológicas: metalmecânica, manufatura avançada e tecnologia da informação.

Cursos oferecidos pelo programa de jovem aprendiz do Senai:

Metalmecânica

- Técnico em mecânica

- Programador de manutenção mecânica

- Programador de produção mecânica

- Operador de máquinas e ferramentas convencionais

- Fresador mecânico

- Torneiro mecânico

- Ajustador mecânico

Manufatura avançada

- Técnico em IoT (internet das coisas)

- Técnico em cibersistemas para automação

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s)

- Programador front-end

- Programador back-end

- Programador full stack

Indústria 4.0

Além dos cursos tradicionais, o Senai e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtividade (Sepec) do Ministério da Economia lançaram, em setembro do ano passado, o Aprendizagem 4.0. O programa-piloto segue as regras da aprendizagem, mas com um formato mais digital e alinhado com as necessidades da indústria 4.0 (indústria adaptada à revolução tecnológica).

Ao terminar o período como aprendiz, o jovem poderá aproveitar a carga horária para continuar os estudos no Senai ou seguir carreira técnica ou de nível superior.