Morre no HRTM jovem de 24 anos baleado no Santo Antônio, na quarta (10)

O servente de pedreiro Luan dos Santos Justino, de 24 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (12). Ele foi baleado na região do abdômen. No dia do crime, o jovem ainda conseguiu escapar da morte imediata pulando muro de residências. Ele foi socorrido, em estado grave, por uma ambulância do Samu. A motivação do crime, que será investigado pela DHM, ainda é desconhecida.