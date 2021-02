Foragido de justiça é morto com tiros de pistola na região norte de Mossoró

O ITEP também registrou assassinato a tiros na cidade do Alto do Rodrigues, na região do Vale do Açu. A vítima é um vendedor de milho verde cozido conhecido por Mazinho de Pedro de Timóteo, que já havia sofrido outras duas tentativas de homicídio

O Instituto Técnico-científico de Perícia, coordenação regional de Mossoró, registrou homicídio a tiros no município Mossoró e outro no município do Alto do Rodrigues/RN.

Em Mossoró, o assassinato aconteceu no bairro Santo Antônio, região norte da cidade. A vítima é o foragido de Justiça Geova Wilame da Silva, de 30 anos, conhecido por Cabeção.

Neste caso, os policiais apontam que a vítima estava à sombra de uma arvore em frente de casa quando chegaram 2 homens atirando com pistolas 380 e Ponto 40.

Cabeção havia passado a ser considerado foragido da Justiça há quase um ano, quando ele teria quebrado a tornozeleira eletrônica que usava cumprindo pena por roubo.

No Alto do Rodrigues, a vítima o vendedor de milho verde cozido Jomar Costa Barbosa, de 41 anos. Ele se encontrava num posto de combustível com amigos quando foi morto.

Mazinho de Pedro de Timóteo é natural de Natal e estava morando no Rua Galvino Ferreira, no Alto do Rodrigues. Ele já havia sofrido outros dois ataques de possíveis assassinos.

Os corpos de Cabeção e Mazinho foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil, com apoio do trabalho da PM.