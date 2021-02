O prefeito também passou na Secretaria de Cultura, que está sendo transferida a Biblioteca Municipal, no Centro. No Horto, o prefeito informou que vai produzir 25 mil mudas por ano para distribuir com a população, no Aterro Sanitário, observou que tudo está funcionando dentro das normas, na UPA do BH observou que está abastecida com insumos e medicamentos

Nesta segunda-feira, 15, o prefeito Allyson Bezerra acompanhou a transferência da Secretaria municipal de Cultura do Centro Administrativo, no bairro Aeroporto, para o prédio da Biblioteca Municipal, localizada no Centro de Mossoró.

O espaço aberto no Centro Administrativo será utilizado pela Secretaria de Saúde. O secretário Etevaldo Almeida acompanhou pessoalmente o trabalho de transferência dos móveis.

Em seguida o prefeito seguiu para o Horto Florestal, que fica perto da entrada do conjunto Vingt Rosado, em Mossoró. O secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, explicou para Allyson Bezerra que a meta é produzir e distribuir pelo menos 25 mil mudas/ano.

Allyson Bezerra destacou que as mudas produzidas no Horto Florestal serão distribuídas para a população plantar nas ruas, praças e quintais de Mossoró. Ele espera que com isto, em poucos anos, a cidade ganhe mais sombras, fique mais verde, mais bonita...

"Trabalhamos para tornar Mossoró uma cidade referência em arborização", diz Allyson Bezerra.

Na mesma região, o prefeito Allyson Bezerra visitou outro aparelho público muito importante: o Aterro Sanitário. Verificou que a balança e o sistema de controle que evita que o chorume dos resíduos contamine o subsolo estão funcionando bem, dentro das normas.



Em seguida, junto com o secretário Breno Queiroga, visitou também o Parque Municipal Maurício de Oliveira, que fica no Centro de Mossoró. Ele espera usar este local para distribuir as mudas produzidas no Horto Florestação com a população de Mossoró.

Na sequência, o prefeito visitou a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, onde foi recebido pelos servidores. Pode conferir que a Farmácia e a dispensa estavam bem abastecidas com insumos e também que havia leitos para pacientes covid19.



Ao encerrar as visitas nestas segunda-feira, 15, Allysson Bezerra lembrou que antes mesmo de assumir a Prefeitura de Mossoró já havia anunciado que ia visitar todos os prédios públicos do município e inclusive, no dia 23 de outubro, convidou todos os vereadores a fazer o mesmo.

A principal orientação, em conversa com os servidores, é atender bem o cidadão. Ainda no Belo Horizonte, onde fica a UPA visitada, o prefeito esteve na casa de uma eleitora, ocasião que conversou sobre a eleição e afirmou que vai fazer o melhor por Mossoró.

Ao concluir as visitas nesta segunda-feira, 15, o prefeito Allyson Bezerra anunciou que no início da manhã desta terça-feira, 16, vai acompanhar o trabalho de desobstrução das galerias nas imediações da Cobal, para evitar inundações durante o período de chuvas.