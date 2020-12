O prefeito eleito de Mossoró Allyson Bezerra definiu o Professor Etevaldo Almeida, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), para comandar a pasta de Cultura de Mossoró em sua gestão.

Além de professor da instituição, Etevaldo também já atuou como coordenador geral e pedagógico do FESTUERN, festival de teatro realizado pela universidade, um dos mais reconhecidos do Rio Grande do Norte.

Etevaldo é graduado pela UERN, mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Valorizar a cultura mossoroense e os artistas da terra são compromissos da nossa gestão. Por sua notável experiência na área da cultura, com certeza o professor Etevaldo irá somar e muito com a cultura mossoroense através desse trabalho", comenta Allyson.

Nesta terça-feira (22) Allyson anunciou o nome do jornalista Regy Carte para a secretaria de comunicação de Mossoró.

Veja mais:

Regy Carte será o Secretário de Comunicação da gestão de Allyson





OUTROS NOMES

Allyson Bezerra já definiu outros nomes que irão compor as secretarias e pastas de seu governo. Na segunda (21) o ex-jogador de futebol, Júnior Xavier, foi definico para a secretaria de esportes de Mossoró

No domingo (20) o nome anunciado foi do Engenheiro Brenno Queiroga, que irá administrar a Secretaria de Infraestrutura de Mossoró.

Os outros três nomes já definidos são Hubeônia Alencar, Faviano Moreira e Paulo Afonso Linhares, respectivamente professora doutora da UERN, professor doutor do IFRN e professor doutor da UERN, para ocupar as pastas de Educação, Agricultura e Previ Mossoró.

Cledinilson Morais de Oliveira, o 3º Sargento da PM, foi anunciado para Secretário de Segurança. Além dele, Thiago Fernandes será indicado para o comando da Guarda Municipal e Luís Correia para a gerência de Trânsito.

O prefeito eleito definiu, ainda, os nomes dos advogados Raul Santos e Humberto Fernandes, respectivamente, para Procurador-Geral e Consultor-Geral do município. Ambos já fazem parte da equipe de transição do prefeito eleito de Mossoró.

Veja mais:

Allyson indica o ex-jogador Júnior Xavier para a secretaria de esportes de Mossoró

Mossoró: Allyson define nomes para Procurador-Geral e Consultor-Geral do município

Allyson confirma 3º Sargento da PM para Secretário de Segurança, em Mossoró

Professor doutor do do IFRN definido para secretaria de Agricultura