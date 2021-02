Agrônomo da UFERSA planta ipês nas ruas do Vingt Rosado e Três Viténs

Prefeito Allyson Bezerra elogia iniciativa e diz que a Prefeitura também vai plantar arvores floridas nas ruas de Mossoró. A meta é distribuir pelo menos 25 mil mudas, produzidas no Horto Municipal, o qual visitou esta semana, com a população de Mossoró, deixando a cidade com clima mais ameno e bonita com florada dos ipês

O engenheiro agrônomo Giorgio Mendes Ribeiro, da UFERSA, está plantando ipês rosa nos canteiros do conjunto Vingt Rosado, zona leste de Mossoró.

O trabalhou começou nesta quarta-feira, 16. Giorgio Mendes, que é o responsável pela produção de mudas na UFERSA, disse que atendeu o pedido dos moradores.

Trata-se do projeto Meu Bairro Arborizado, da UFERSA, que consiste em arborizar a cidade em parceria com os moradores, que ficam com a missão de colocar água nas plantas.

O engenheiro disse que também iniciou o plantio de ipês rosa na região do Três Vitens, que fica entre o Santa Delmira e Abolição IV, na região Oeste de Mossoró.

O prefeito Allyson Bezerra disse que o projeto é maravilhoso e que já visitou o horto municipal e acertou com o secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, produzir 25 mil mudas por ano.

A gestão municipal trabalha com a mesma idéia de Giorgio Mendes tornar a cidade de Mossoró com o clima mais agradável e, porque não, mas bonita com ipês floridos.

Breno Queiroga disse que as mudas produzidas no horto municipal serão distribuídas no Parque Municipal Maurício Oliveira, quando for aberto ao público no próximo mês.

Mudas no Centro de Produção em Mossoró (Horto Municipal): projeto quer fazer município referência em arborização (foto Célio Duarte/PMM - 15 02 21)