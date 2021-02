"É pela educação que podemos vencer", diz Allyson na abertura da Jornada Pedagógica

O prefeito continua. "Com esse pensamento, buscamos e trabalhamos à frente da Prefeitura de Mossoró, para valorizar os professores, melhorar as condições de ensino e incentivar a educação das nossas crianças e jovens. É pela educação que podemos vencer os obstáculos e construir o futuro que queremos!", acrescenta o novo prefeito de Mossoró; confira a programação completa no site do MH.

A Jornada Pedagógica marca o início do Ano Letivo 2021 na Rede Municipal de Ensino de Mossoró. Com o tema “Ensino Híbrido: novos rumos da educação”, a programação foi iniciada nesta quinta-feira (18), no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. O evento foi realizado de forma híbrida. Os gestores e supervisores escolares participaram presencialmente e os demais profissionais da educação do município acompanharam de forma on-line por transmissão na internet.

Com todas as medidas de prevenção e proteção à Covid-19 adotadas, o uso de máscara de proteção foi obrigatório para ter acesso ao teatro. Porém, gestores e supervisores escolares puderam participar de forma presencial, respeitando o distanciamento social. Já os professores e demais profissionais da Rede Municipal de Educação acompanharam a programação por meio do canal no YouTube da Prefeitura de Mossoró.

"Não tem como tratar sobre educação e não falar em construção e realização de sonhos. Me formar na universidade, trabalhar e dar melhores condições de vida para os meus pais, sempre foram sonhos que alimentei desde criança e conquistei com muito esforço e determinação. Hoje, o meu sonho é que as crianças e jovens da minha cidade tenham excelentes condições de ensino e oportunidades. Pude falar sobre esse desejo durante a abertura da Semana Pedagógica 2021, na noite desta quinta-feira (18). Alcançar uma educação melhor é um sonho coletivo e que deve ser alimentado diariamente por toda a sociedade", diz Allyson Bezerra.

A programação da Jornada Pedagógica 2021 traz uma série de palestras com temas relevantes para o grande desafio de promover a educação aos alunos em tempos de distanciamento social, que foi imposto pela pandemia do novo coronavírus. O foco é subsidiar a prática docente, com aportes teóricos e práticos ao retorno das atividades escolares, preparando os gestores, supervisores e professores, bem como as famílias dos estudantes da rede. O debate e capacitação se torna cada vez mais crucial com a proximidade do início das aulas que serão iniciadas no dia 1º de março de forma híbrida.

A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, destacou que a programação se estende até o dia 26 com diversas atividades abordando o grande desafio para 2021 que é o Ensino Híbrido. “Essas palestras e essas atividades têm por objetivo capacitar do gestor a família a lidar com essa nova realidade que se coloca para nós”, ressaltou a secretária.

O prefeito Allyson Bezerra participou da abertura oficial do Ano Letivo de 2021 e destacou a importância da educação. “Nós estamos vivendo um novo tempo em todas as áreas e a educação é mais uma das mudanças que estamos enfrentando, o sistema de educação propriamente dito. O tema hoje é bastante atual e moderno como se propõe ser esse governo e nossa gestão. Hoje é um momento de encontro com os pais, estudantes, professores e servidores na sua grande maioria de forma virtual, já se adaptando a esse novo momento. Dizer que o município de Mossoró está indo no caminho de entender que hoje a educação deve ser prestada não somente de forma presencial, mas se adaptando a modernidade existente”, disse o prefeito.





Núbia Silva é supervisora da E. M. José Gonçalves (Foto: Célio Duarte/PMM)

Durante a abertura da semana de capacitação, Núbia Silva, que é supervisora da Escola Municipal José Gonçalves na comunidade São João da Várzea, relatou que com essa nova realidade os profissionais precisam se adaptar para continuar levando educação aos alunos. “O desafio é enorme porque é tudo novo pra gente. A gente está se adaptando, se redescobrindo não se deixando nos vencer pelas dificuldades. A iniciativa da prefeitura de fazer esse trabalho da Jornada Pedagógica com esse foco vai ser muito interessante para que possamos ter acesso. Vamos dar nosso melhor e a prefeitura está tendo esse cuidado de trazer essa semana inteira de atividades para ter formação e acompanhamento”, afirmou a supervisora.

Thelys Ramom, gestor da Escola Municipal Genildo Miranda, localizada na comunidade Lagoinha, parabenizou a iniciativa de focar a capacitação para nova demanda de educação remota. ” A gente observa que é um desafio diante dessa nova realidade e que a prefeitura está de parabéns, que não tem medido esforços para capacitar toda equipe”, comentou o gestor.

Na abertura, a professora Dra. Regina Santos Young (UERN) proferiu palestra sobre “Ensino híbrido: novos rumos da educação”. Ela destacou que a formação é crucial para que os profissionais da educação faz diferença na qualidade do ensino dado aos alunos.

“Realmente faz diferença para qualidade do processo formativo dos alunos da rede pública. A gente sabe que inserir tecnologias no ensino é um desafio, principalmente por conta de uma série de elementos que envolve ensinar por meio de tecnologias, mas a gente sabe que também é possível e temos metodologias aliadas que podem fazer diferença em um momento tão difícil como esse que o distanciamento social que é importante para preservação das vidas. É um momento ímpar na formação de todos”, disse a professora Dra. Regina Santos Young.





Professora Dra. Regina Santos Young (UERN) proferiu palestra sobre “Ensino híbrido: novos rumos da educação” (Foto: Célio Duarte/PMM)

Programação

A Jornada Pedagógica 2021 continua nesta sexta-feira (19) a partir das 9h com a palestra “Desafios e possibilidades da gestão democrática escolar” proferida pela professora Dra. Francisca de Fátima Araújo Oliveira (UERN) e mediação da professora Ma. Rilzonete Batista (UERN) para os gestores, supervisores e presidentes do Conselho Escolar. Todas as palestras serão transmitidas virtualmente por meio do canal no YouTube da Prefeitura de Mossoró, no link: https://www.youtube.com/user/PMMGecom.

A programação tem atividades nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro. A programação completa e as inscrições para participar do evento, além das informações detalhadas dos palestrantes, estão disponíveis no link https://www.even3.com.br/smejornadapedagogica2021/.

“Convidamos as pessoas, a sociedade de modo geral, a acompanhar nossa jornada pelo canal da prefeitura. É muito importante e se torna imprescindível que os profissionais da educação participem desse momento tirando suas dúvidas, participando das palestras. Estamos trazendo uma equipe de professores e doutores das universidades para abordar essa temática. Estamos também com profissionais da Secretaria de Educação que estão mediando e promovendo esse debate”, concluiu Hubeônia Alencar.