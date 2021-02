Prefeitura realiza limpeza na lagoa de contenção do bairro Aeroporto

Na drenagem do bairro, a lagoa recebe as águas das chuvas, estabiliza, e libera aos poucos para evitar que as vias da localidade fiquem inundadas. “Nós fizemos o trabalho de limpeza, inclusive, já concluímos essa etapa. Agora, estamos trabalhando com a baixa do canal”, explicou Rodrigo Lima, diretor executivo de Serviços Urbanos.

O sistema de drenagem da cidade segue recebendo serviços por parte da Prefeitura de Mossoró visando à prevenção aos alagamentos comuns em períodos de chuva. No bairro Aeroporto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos , iniciou na semana passada limpeza da lagoa de estabilização, nas imediações da Faculdade de Ciências da Saúde da UERN (FACS) e do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

Na drenagem do bairro, a lagoa recebe as águas das chuvas, estabiliza, e libera aos poucos para evitar que as vias da localidade fiquem inundadas. “Nós fizemos o trabalho de limpeza, inclusive, já concluímos essa etapa. Agora, estamos trabalhando com a baixa do canal”, explicou Rodrigo Lima, diretor executivo de Serviços Urbanos.





Rodrigo Lima, diretor executivo de Serviços Urbanos (Foto: Wilson/PMM)

As equipes da Prefeitura retiraram materiais que estavam obstruindo o sistema de drenagem, objetivando melhorar a situação na lagoa quando começarem as fortes chuvas, uma vez que há o aumento na capacidade de captação das águas. “Estamos trabalhando para minimizar os transtornos ocasionados pelas chuvas”, completou Rodrigo Lima.

“O volume de materiais que encontramos na lagoa diminuía sua capacidade, ocasionando sobrecarga no fluxo das vias. Em anos anteriores, quando chovia, as vias ao redor do Hospital Tarcísio Maia ficavam alagadas, dificultando o tráfego de veículos. A situação era terrível”, relatou Jair Antônio, fiscal ambiental e urbanístico.

A estimativa do poder público municipal é que os serviços na lagoa de estabilização do Aeroporto sejam concluídos nos próximos dias.





Equipes de fiscalização ambiental e urbanística acompanham os trabalhos. (Foto: Wilson Moreno/PMM)