Foro de Moscow 22.02.2021 │ Entenda as novas variantes da Covid no RN

O programa Foro de Moscow destaca as novas variantes da Covid que estão circulando no Estado, gerando novo colapso no sistema de saúde. Pacientes de Natal estão sendo transferidos para Mossoró. Entenda a situação. O jornalista Cézar Alves participa.

1 - As novas variantes do coronavírus em circulação no RN

2- Fátima edita decreto que limita funcionamento de bares e restaurantes

3- Marido de vereadora Marleide Cunha morre vítima de covid-19

4- Sobe para 14 número de hospitais com UTIs sem vagas e Governo emite alerta após confirmação de nova variante do coronavírus no RN

5- Potiguar aplica “punições administrativas” em jogadores flagrados em bar

6- Vereador sugere recriação de Comitê Cientifico em Mossoró

7- Com saúde colapsada, Natal envia pacientes para Mossoró

8- Programação da Jornada Pedagógica é retomada

