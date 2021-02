Confira os principais concursos públicos com inscrições abertas

Os certames são oferecidos para diversas áreas de trabalho e todos os níveis de escolaridade. Dentre os mais esperados, que já estão com editais lançados, está o do IBGE, ofertando mais de 22 mil vagas para profissionais do nível médio. Outras instituições, como o Ministério da Economia e da Marinha, também são aguardadas pelos concurseiros. Essas oferecem 590 e 980 vagas respectivamente.