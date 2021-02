Foro de Moscow 23.02.2021 │ Quem serão os adversários de Fátima em 2022?

QUEM SERÃO OS ADVERSÁRIOS DE FÁTIMA EM 2022?

EDIÇÃO: 284

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Deixe o seu like. Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

O programa Foro de Moscow destaca os prováveis adversários da governadora Fátima Bezerra nas eleições de 2022. Quem poderia estar à altura de enfrentá-la? Veja também os comentários sobre o parcelamento dos atrasados do Município.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Isolda: “Não vejo adversário à altura da Fátima. Será uma disputa suave”

2- Movimento pede retorno de aulas presenciais em Mossoró

3- Mossoró recebe mais dois pacientes com Covid de Natal

4- Sem liberação do Nogueirão, jogo de estreia do Potiguar no Estadual é transferido para Assú

5- Atrasados de Rosalba: PMM apresenta calendário para pagamento que vai até junho de 22, e espera compreensão do servidor

6- Prefeitura de Mossoró formaliza criação de Comitê de Enfrentamento à Covid-19

7- Decreto em Natal determina fechamento de bares e restaurantes às 22h e suspende visitas em hospitais

8- Anvisa aprova registro da vacina da Pfizer contra Covid

9- Gilson Cardoso na TCM

10 - Nota dos bispos do RN sobre a pandemia da Covid-19

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte