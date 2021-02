Enem: reaplicação de provas ocorre nesta terça e quarta (23 e 24)

O primeiro dia de reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre nesta terça (23) para candidatos que apresentaram sintomas da Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa, para os participantes que foram prejudicados por questões de logística e àqueles que tiveram as provas canceladas em razão do agravamento da pandemia.

A prova começa a ser aplicada às 13h30, mas a recomendação é para que os estudantes cheguem com antecedência para evitar aglomerações. Os portões abrem às 11h30, no horário de Brasília, e fecham às 13h.

Hoje, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para fazer as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Amanhã (24), os participantes terão 5 horas para resolver questões de matemática e ciências da natureza.

Os participantes deverão levar um documento oficial com foto - não é permitida a apresentação de documento digital -, caneta preta de material transparente e máscara de proteção facial. Os resultados finais, tanto do Enem Digital quanto do Enem impresso e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março.

As notas do Enem poderão ser usadas para ingresso no ensino superior pelos programas do governo como Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), Programa Universidade para Todos ( Prouni ), e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem PPL

Também serão aplicadas hoje as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

As provas do Enem PPL possuem o mesmo grau de dificuldade das provas do Enem regular, sendo compostas pelo mesmo número de questões, 45 itens de quatro áreas do conhecimento, além de ser preciso desenvolver uma redação. A aplicação acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Os resultados do Enem PPL serão divulgados na mesma data da aplicação regular: 29 de março. As notas serão liberadas nesse dia apenas para quem concluiu o ensino médio. Para os demais, serão liberadas dois meses depois.