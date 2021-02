Após conversar com empresários, prefeito anuncia decreto para conter a covid-19

Reunião aconteceu na noite desta terça-feira, 23, com participação dos secretários municipais, médicos, autoridades sanitárias e empresários de vários setores de Mossoró; O prefeito Allyson Bezerra, que está em Brasília, participou por vídeo conferência e de lá anunciou a publicação de decreto para conter o avanço do novo coronavirus.

O prefeito Allyson Bezerra participou da reunião com as autoridades de saúde de Mossoró e sua equipe de secretários, por vídeo conferência, para definir o que será feito para conter o avanço da covid19 na população mossoroense.

Allyson disse que agora que ouviu o que tinha a dizer as autoridades sanitárias, de saúde, empresários de vários seguimentos, vai estar editando um decreto com determinações de contenção da doença em Mossoró.

O Governo do Estado publicou no seu sexta-feira, 19, da semana passada e pediu reiteradas as vezes para os prefeitos fazerem o mesmo.

As medidas são necessárias porque na capital do Rio Grande do Norte praticamente não existe mais leitos de UTI covid19 que possa atender a grande demanda que surgiu. Pacientes estão sendo transferidos para Mossoró e também para leitos de UTI covid19 em Caicó.

As medidas anunciadas pelo Governo e possivelmente as adotadas pelo prefeito Allyson Bezerra terá como objetivo central evitar o avanço em Mossoró e região. O município tem três hospitais e uma Unidade de Pronto Atendimento de pacientes covid19. A UPA do BH funciona como portada de entrada do paciente no sistema SUS de saúde.

Após feito os exames e passar o paciente por observação, este é regulado para uma das vagas dos hospitais com leito covid19, em Mossoró. Além dos particulares, existe leitos instalados no Hospital Regional Rafael Fernandes, no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia e também no Hospital de Campanha São Luiz.

O Rafael Fernandes e o Hospital Regional Tarcísio Maia estão com seus 20 leitos covid19 lotados. Já no Hospital São Luiz, 30 dos 40 leitos de UTI covid19 estão ocupados. Existe 30 leitos de enfermaria covid19 e deste total, pelo menos 30% estão ocupados.

O medo da classe médica e também da gestão municipal é que, havendo uma contaminação em massa, não ter leitos suficientes na rede para atender a demanda. Para tanto, o Governo do Estado e agora a Prefeitura de Mossoró possivelmente também, vão pedir para a população não sair sem necessidade, usar máscara, lavar as mãos sempre que tocar em superfície de uso comum e principalmente não promover qualquer evento de aglomeração.

O decreto deve ser publicado nesta quarta-feira, 24.