Relatório final do Nogueirão deve ser entregue até a próxima segunda-feira

A Polícia Militar e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) concluíram, na tarde desta quarta-feira, 24, as vistorias no Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, com o objetivo de renovação dos laudos técnicos para o exercício de 2021. Nestas autoridades, as autoridades deram sinal positivo pela aprovação; Com os laudos positivos, fica faltando somente revogar decisão judicial que interdita o estádio a pedido do MPRN

A Polícia Militar e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) concluíram, na tarde desta quarta-feira, 24, as vistorias no Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, com o objetivo de renovação dos laudos técnicos para o exercício de 2021.

O relatório final deve ser concluído até segunda-feira, dia 1º de março, da próxima semana. Antes da PM e do CREA, o Nogueirão já havia sido inspecionado por engenheiros do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que aprovaram o uso do estádio.

Para o Estádio seja liberado para jogos do campeonato Estadual 2021, mesmo de portões fechados para evitar transmissões do novo coronavirus, ainda vai precisar de uma decisão do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, com aval do Ministério Público Estadual.

Enquanto os engenheiros e técnicos vistoriavam as dependências do Nogueirão, em Mossoró, o Potiguar fazia sua estreia no Campeonato Estadual 2021, com derrota por 2 x 0 para o Santa Cruz, de Natal, no campo emprestado, pela equipe do Assu, em Assu.

Em Mossoró, as equipes da PM, comandada pelo Capitão Talles, do BP Choque, e do CREA-RN, liderada pelo conselheiro Marimbondo Vinagre, inspecionaram a estrutura para os policiais trabalharem a segurança durante os jogos e a estrutura física (elétrica, hidráulica) Nogueirão.





A inspeção conjunta foi solicitada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, que assumiu no início do ano as ações para liberação do estádio local em função das dificuldades encontradas pela Liga Desportiva Mossoroense (LDM), gestora daquele equipamento esportivo.

Na vistoria desta quarta-feira, a PM identificou alguns pontos que precisam ser corrigidos. O laudo de segurança será confeccionado e a gente irá manter contato com a Gerência de Segurança do estádio para que as pendências sejam sanadas”, declarou o Capitão Talles.

As pendências identificadas estão ligadas ao contato com o público, como bilheterias e cela de triagem. No entanto, como nesse momento não há acesso dos torcedores aos jogos, devido os protocolos de segurança relacionados à pandemia, a tendência é que o relatório a ser expedido pela PM traga a descrição de “Aprovado com restrições”.

Do ponto de vista do CREA, também não foram identificados problemas que dificultem a liberação do Nogueirão. “Se tiver, talvez tenha alguma anomalia de grau baixo, médio ou leve, e não de grau elevado”, declarou o conselheiro do órgão, o engenheiro Marimbondo Vinagre.

O secretário de esporte Júnior Xavier, da Prefeitura de Mossoró, acompanhou a vistoria realizada pelo CREA e a Polícia Militar desta quarta-feira. Ele comemorou mais esse passo dado rumo à liberação definitiva da principal praça esportiva de Mossoró.

“Graças a Deus, tudo tem ocorrido conforme planejamos. Hoje (quarta, 24) foi mais um passo. Nós temos que ser otimistas, como é a vontade de todos, que o Nogueirão seja reaberto para sediar os jogos novamente e que nosso futebol volte a crescer”, declarou Junior Xavir.

Com a renovação dos laudos técnicos garantidos, a Prefeitura de Mossoró trabalha, através de seu jurídico, para que o Poder Judiciário decida pela liberação o Estádio, que está interditado a pedido do Ministério Público Estadual por não ter meios de acessibilidade.

Entretanto, como os jogos estão sendo realizados sem público e não existem problemas estruturais que possa comprometer a segurança dos eventos, as autoridades do município esperam bom senso por parte da Justiça para que o Nogueirão seja liberado.

O secretário municipal de esportes Junior Xavier, sobre as condições do gramado do estádio, declarou que facilmente vai se recuperar e, no prazo máximo de 10 dias, vai está pronto para jogos do Estadual 2021, que teve início nesta quarta-feira, 24.