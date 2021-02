Mossoró recebe 2.180 doses da vacina de Oxford nesta quinta-feira, 25

O município de Mossoró deve receber, ainda nesta quinta-feira (25) 2.180 doses da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

Nesta quarta-feira (24) o Rio Grande do Norte recebeu 35 mil doses do imunizante, que já começaram a ser distribuídas aos municípios pela Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap).

Outras 610 doses da vacina CoronaVac devem ser enviadas à Mossoró assim que chegarem ao RN. 19.400 doses desta vacina também deveriam ter chegado ao RN ontem, mas a entrega foi adiada para hoje, devido a problemas de logística.

As doses que chegam hoje à Mossoró serão destinadas à vacinação de 2.179 idosos com idades entre 80 e 89 anos. Ao todo, de acordo com a Sesap, o município possui 3.660 idoso nessa faixa etária.

A secretaria municipal de saúde salienta que serão necessárias mais doses para a conclusão da vacinação dos idosos a partir de 90 anos de idade que já vinham sendo vacinados.

