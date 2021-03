Agricultores encontram corpo com cabeça decepada e braços amarrados

A Polícia Militar foi acionada ao local (Assentamento São Francisco) e posteriormente a Polícia Civil e o ITEP para, respectivamente, iniciarem os trabalhos de investigação e remoção do corpo para exames e identificação oficial na sede do órgão, em Mossoró

Os agricultores que residem no entorno da comunidade de Pedra Branca, que fica as margens da BR 405, acionaram a Policia Militar na manhã deste sábado, dia 27, comunicando, na ocasião, que haviam encontrado um corpo despido, queimado e com cabeça decepada e mãos e pés amarradas.

No local (Assentamento São Francisco), a PM confirmou o fato e acionou as autoridades da Policia Civil e também do Instituto Técnico-científico de Perícia, para remoção do corpo, início das investigações no local e também para fazer exames e a identificação oficial do corpo na sede do ITEP.

O corpo, que apresenta sinais de violência extrema, não foi identificado pelos moradores da comunidade, o que conduz os policiais a concluírem que quem o assassinou com tanta brutalidade deve ter usado o local para desová-lo.

É mais um caso para a Divisão de Homicídios de Mossoró investigar.