Secretária de Educação diz que início das aulas está mantido para esta segunda

Hubeônia Alencar conversou o MOSSORÓ HOJE neste domingo, 28. Explicou que a secretária de educação já havia feito um planejamento para o início da aulas levando em consideração um possível endurecimento nas normas sanitárias, o que terminou acontecendo em função do colapso no sistema de saúde para cuidar dos pacientes covid19. A rede municipal de Educação vai seguir a risca todos os protocolos sanitários.

A Secretária de Educação, Hubeônia Alencar, disse que as normas sanitárias impostas pelo Governo do Estado e pela própria Prefeitura de Mossoró para conter o avanço do novo coronavirus, não modificou em nada o início do ano letivo, que será híbrido, ou seja, parte dos alunos vão está em casa e a outra parte presencial. A primeira semana será de levantamento e o mês de março será totalmente online.

O primeiro mês de aula será totalmente remoto. Na primeira semana, a secretaria Hubeônia Alencar disse que os servidores vão fazer um levantamento do número real de alunos que precisam de apoio para ter acesso as aulas remotas. No mês de abril, começa as aulas híbridas, com alunos assistindo aulas na escola e alunos assistindo aulas de casa, através de um computador e ou um celular.

A secretária também falou das condições precárias em que se encontram as escolas. Tem escola que precisa ser reconstruída. Tem unidade educaacional que , devido a falta de zelo dos gestores do passado, as escolas estão com cenário de abandono. Até mesmo as escolas que foram inauguradas no final de 2020, a secretaria destacou que está com problemas estruturais." Numa, a caixa d'água não segura água", diz.

Segue entrevista exclusiva com a professora Hubeônia Alencar.