A Azul Linhas Aéreas retomou nesta segunda-feira (1º), os voos comerciais em Mossoró. Os voos ocorrem respeitando todos os protocolos de segurança sanitária necessários em razão da pandemia do coronavírus.

O batismo do avião marcou a retomada dos voos para Recife (PE), na tarde de hoje, no Aeroporto Dix-Sept Rosado. Os voos acontecem três vezes na semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira).

Na solenidade, o prefeito Allyson Bezerra destacou a importância da atividade comercial para o município.

“É importante demais para nossa economia. Mossoró é uma cidade polo, uma cidade regional, daqui de Mossoró pessoas de toda a nossa região, inclusive, da Paraíba e Ceará. A retomada dos voos vai movimentar nossa economia e mostra a força que a nossa cidade tem na região, no Nordeste e no país”, disse Allyson.

O aeroporto de Mossoró opera hoje com voos para Recife, capital do Pernambuco. Mas o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER), Manoel Marques, afirma que a ideia é ampliar os destinos.

“Antes da pandemia, já havia a perspectiva de voos aos sábados. Existe uma empresa interessada, inclusive, com voos ligando com o Ceará, com Natal, existe essa expectativa”, afirmou Marques destacando que o Governo do Estado investe R$ 93 mil mensais no Aeroporto.

A titular da Secretaria Estadual de Turismo, Ana Maria da Costa, afirmou que os voos são de extrema importância para toda a região de Mossoró.

“A importância que Mossoró tem para toda essa região, não só para o turismo, mas para a economia do estado. Mossoró é rica em cultura. Nós temos uma economia pujante. Nós temos a economia do sal, a fruticultura, temos muitas empresas nessa região e que precisam desse voo”, destacou ela.

David Oliveira, supervisor da empresa Infraestrutura em Controle do Espaço Aéreo e Aeroportos (INFRACEA), que administra esse aeródromo, explicou que a empresa realizou melhorias no equipamento.

“A Infracea realiza um projeto de reestruturação dos aeroportos. Em um mês, a gente fez pinturas no aeroporto, manutenção de pista e outros”.

Para quem vê o retorno dos voos a expectativa são as melhores possíveis. É o que relata o empresário e diretor regional da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Carlos Gregório.

“Infelizmente a gente vive um momento atípico com a pandemia, mas os voos comerciais já provaram a sua forma desde a retomada em junho de 2018. Até o início da pandemia, mais de 35 mil pessoas já tinham embarcado no nosso aeroporto. A expectativa de que realmente os mossoroense possam voltar a embarcar saindo de Mossoró. Nós que trabalhamos com agenciamento de viagens pra gente é muito importante porque são mais possibilidades da gente vender pacotes e poder apresentar novos destinos para os mossoroenses”, destacou Gregório.