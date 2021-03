Três assassinatos a tiros de pistola nas últimas 12 horas no Oeste do RN

VÍTIMAS dos ataques no Alto do Rodrigues (Wilton), Baraúna (Thiago) e o caso de Mossoró (Adriano)

A Polícia registrou três homicídios, sendo um no Alto do Rodrigues, outro em Baraúnas-RN e terceiro em Mossoró-RN, nas últimas 12 horas na região Oeste do Rio Grande do Norte.

O primeiro dos três homicídios ocorreu no município do Alto do Rodrigues. O vendendo autônomo Wilton Varela Martins, de 43 anos, foi morto com vários tiros ao chegar em casa.

O site O Câmera relata que Wilton estava chegando em casa no final do dia e dois homens chegaram rapidamente o executaram com mais de 20 tiros de pistola.

A Polícia Militar relata que em Baraúna, por volta das 20h30, Thiago dos Santos, que é popularmente conhecido por Thiaguinho, foi morto em via pública.

Os relatos apurados pela Polícia Militar apontam que a vítima trafegava de motocicleta quando teria sido alvejado várias vezes com tiros de pistola e morreu no local.

Os assassinos teriam fugido num veículo. Outra informação ainda não confirmada é que a vítima estava com uma pistola (aparece em várias fotos). A PM não encontrou esta arma.

Já ao clarear do dia 2 de março de 2021, a Polícia recebeu informações que o vigilante conhecido por Adriano estava chegando em casa do trabalho (assentamento Jurema), quando teria sido executado a tiros por homens que teriam fugido sem deixar pistas.

Ao amanhecer, a Polícia Militar confirmou que se tratava realmente do vigilante Adriano Félix da Silva, de 41, residente à Rua Orlando Dantas, zona norte da cidade de Mossoró.

Os três corpos foram removidos para exames e identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró, em seguida liberados para sepultamento.

O caso do Alto do Rodrigues será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local, que tem o apoio da Delegacia Regional do município de Macau, no Vale do Açu.

Já o caso de Baraúna, deve ser investigado também pela Delegacia de Polícia Civil local com apoio da Delegacia Regional de Mossoró.

O caso de Mossoró, deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, com base no relatório feiro pelo delegado de plantão, PM e principalmente ITEP.