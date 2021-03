Defesa Civil de Mossoró reforça monitoramento de pontos de alagamentos

A Defesa Civil de Mossoró está intensificando o monitoramento de locais mais vulneráveis a alagamentos na cidade.

O trabalho preventivo visa minimizar os impactos causados pelas chuvas. As equipes realizam um trabalho coletivo, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal.

“Nós estamos trabalhando para diminuir os impactos causados pela chuva. A nossa equipe está diariamente monitorando pontos de alagamentos, esse trabalho acontece na área urbana e rural. Nosso principal objetivo é fazer esse monitoramento e caso precise, vamos acionar nossos parceiros para intervir. O principal problema dos alagamentos na cidade é por conta da grande quantidade de lixo acumulado nos bueiros, córregos e galerias”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Alcivan Gama.

Na região ribeirinha o monitoramento acontece com mais intensidade. Até o momento o nível do rio permanece baixo, sem necessidade de alerta. Os profissionais fazem o acompanhamento do nível do rio diariamente, realizando um trabalho preventivo.

“Acompanharmos o aumento do nível do rio pela régua que mede o nível da água, localizada nas proximidades da ponte do centro, sentido Alto de São Manoel/Centro, também fazemos o monitoramento visual, principalmente na região do Alto da Conceição, já que como não sabemos como está o assoreamento do rio, precisamos ver in loco como está se comportando a chegada das águas da região daqueles municípios”, ressaltou Gama.

“Além do monitoramento das áreas de riscos na região ribeirinha, onde observamos vários pontos com acúmulo de entulhos e lixo, o que se tornaria um potencializador do processo de alagamento daquela área, seguimos diariamente fazendo o monitoramento do nível do rio, para que possamos emitir um sinal de alerta caso ocorra um aumento considerável das águas do rio e que possam acarretar prejuízos para os moradores”, disse Alcivan Gama.