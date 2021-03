As três unidades de pronto atendimento de Mossoró, situadas nos bairros belo horizonte, alto de são Manoel e santo Antônio, agora contam com as salas vermelhas, ambientes adaptados para receber pacientes com covid-19 e onde é realizada a estabilização antes de ser feito o encaminhamento para leitos de uti.

São 5 salas vermelhas na upa do belo horizonte, 2 no upa do santo Antônio e 2 salas vermelhas na unidade pronto atendimento do alto de são Manoel.

O prefeito Allyson bezerra esteve na upa do bairro belo horizonte onde estão funcionando cinco salas de vermelhas com equipamentos prontos para uso, inclusive com respiradores para serem usados caso haja a necessidade.

“É o atendimento prévio daqueles pacientes mais críticos antes que eles necessitem ir para um leito de uti. Estive também a upa do santo Antônio que também possui salas vermelhas, assim como a upa do alto de são Manoel também equipada com 2 salas vermelhas, então hoje, todas as salas estão equipadas, prontas para atender a população, no ano passado nenhuma sala vermelha estava funcionando e hoje nós temos essa realidade aqui no nosso município” concluiu Allyson bezerra.

Reforço

Além disto, a prefeitura também adotou protocolos internacionais de tratamento precoce da covid 19, um desses protocolos é a medição da saturação, feito através do aparelho de oxímetro que mede o nível de oxigênio do sangue.

“Foram entregues as unidades básicas de saúde aparelhos de oxímetro, e a ideia é fazer o monitoramento de cada paciente, nós vamos identificar esse paciente através da testagem, vamos fazer a prescrição com medicamento de acordo com cada fase e vamos fazer esse acompanhamento por teleatendimento e por exames que vão ser aplicados nos pacientes, tudo baseado através dos especialistas médicos que estão dentro do comitê municipal de atendimento a covid aqui em Mossoró” destaca o prefeito.

O exame de oximetria é importante para casos de covid 19 para medir quanto de oxigênio esta sendo transportado na circulação sanguínea dos pacientes. esse exame a partir de agora poderá ser feito pelos novos médicos que chegaram essa semana para o atendimento nas ubs’s.

Veja mais: Prefeitura adquire novos testes e cilindros de oxigênio para a UPA do BH