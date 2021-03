Presidente do Potiguar renuncia após protesto de torcedor via PIX

Benjamim Machado renunciou à presidência do Potiguar de Mossoró nesta terça-feira (2). Alvo do protesto de um torcedor na doação de 1 centavo feita via PIX, o dirigente enviou carta ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Gregório Jales Rosado, e atribuiu a saída à crise financeira vivida pelo Time Macho.

Novas eleições serão convocadas, tendo em vista que o vice-presidente, Chico de Edinho, também pedirá renúncia.

O time de Mossoró é o lanterna do Campeonato Potiguar 2021, com duas derrotas em duas rodadas.

Após a goleada sofrida diante do Assu, no domingo (28), um torcedor doou R$ 0,01 ao clube e, no campo da descrição do PIX, pedia a saída do presidente em mensagem: "Fora Benjamim. O Potiguar não precisa de você".

Este era o sétimo mandato de Benjamim no clube, pelo qual conquistou o título estadual em 2013.

"Tal decisão deve-se em virtude a vários fatores, sendo os mais preponderantes a questão orçamentária financeira, que por muitos meses estivemos tentando reverter principalmente a partir do ano 2020, quando se deu o início da pandemia que perdura até os dias atuais, onde tivemos o quadro financeiro do clube se agravado sobre maneira. Nesse instante que tomo essa decisão, o sentimento é de profunda tristeza, por não ter conseguido concluir o meu sétimo mandato à frente do clube que tenho profunda devoção, onde vivi em cerca de duas décadas momentos de tristezas e glórias", contou na carta de renúncia.

No comunicado, Benjamim reforça o desejo que o clube "consiga encontrar novamente o caminho das vitórias e dos melhores dias".

"Acredito que no momento o meu afastamento possa abrir o espaço para que antigos, novos, futuros dirigentes e abnegados assumam o destino do clube, e que tenham uma profícua gestão, no qual estarei para aplaudir e colaborar dentro das minhas condições, desde que sejamos úteis ao projeto. Entendo que o futebol é coletivo dentro e fora de campo, e quem quer contribuir não precisa ser provocado", escreveu.

Benjamim também vinha enfrentando críticas e cobranças por parte da torcida.