UFRN abre Concurso com 29 vagas para professor do Magistério Superior

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Progesp) lançou um edital para Concurso Público visando o preenchimento de 29 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, via internet, a partir do dia 22 de março de 2021 até às 23h59 do dia 22 de abril de 2021.

Os interessados em realizar a inscrição devem acessar a aba “concursos” do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFRN, no período citado, onde estão disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado no período de 22 de março de 2021 a 27 de abril de 2021, conforme valores abaixo:





O concurso prevê vagas para professor nas classes de adjunto-a e assistente-a, com e sem dedicação exclusiva (DA), além de auxiliar, no regime de 20 horas.

Os salários, acrescidos de auxílio alimentação e retribuição por titulação segue os valores contido no quadro abaixo:





A prova escrita de todas as áreas de conhecimento será aplicada no dia 18 de julho de 2021, às 8h, no município de Natal. As demais etapas do concurso serão realizadas no período de 19 a 30 de julho.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO E O DETALHAMENTO DAS VAGAS.





CONCURSO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

A Universidade também está com concurso aberto para provimento de 22 vagas para técnico-administrativo em educação, que deverão compor o quadro efetivo da instituição.

A inscrição poderá ser realizada a partir do dia 3 de maio de 2021, exclusivamente pela internet, através do site da Comperve. O prazo final para se inscrever no concurso será o dia 07 de junho, até às 23h59.

