Polícia de Sergipe recaptura uma das maiores traficantes de drogas do RN

A Polícia de Sergipe prendeu, nesta quinta-feira (11), uma das maiores traficantes de drogas do Estado do Rio Grande do Norte. Fernanda Belarmino da Silva, de 30 anos, esposa do também traficante “Nem do Abolição”, estava foragida da justiça do RN há meses. Contra ela, existiam três mandados de prisão em aberto.

Na mesma operação, deflagrada Departamento de Narcóticos (Denarc), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Polícia Civil da Paraíba, foi preso Ranielly Brito de Azevedo, de 38 anos, considerado um dos principais assaltantes de banco do país. As prisões ocorreram em um hotel localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, contra Ranielly, existem cinco mandados de prisão, sendo que a maioria pelo tráfico de drogas.

Ele já havia sido preso, mas no dia 10 de julho de 2020, fugiu da Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, na cidade de Limoeiro (PE). Na investida criminosa, um grupo, com material bélico, usou dinamite para explodir um dos muros da unidade prisional para retirar Ranielly do local.

Fernanda e Ranielly foram encaminhados a uma unidade policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis à comunicação da detenção aos respectivos estados de onde estavam foragidos - Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Eles foram recambiados para os estados de origem por meio de escolta aérea feita pela aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), e já encontram-se nos estados de onde estavam foragidos.

O coronel Fernando Góes, comandante do GTA, detalhou que o voo foi direto entre as cidades de Aracaju e João Pessoa (PB).

"Nós decolamos do Aeroporto de Aracaju com destino a João Pessoa para conduzir dois procurados e fomos designados para cumprir essa missão. É um voo direto, de duas horas, e entregaremos essas pessoas à Justiça. É previsto no rol de nossas atividades”, citou.

O delegado André Baronto, que coordenou a ação policial em Sergipe, informou que houve a solicitação da autoridade policial da Paraíba, que foi rapidamente atendida.

“Na noite de ontem fomos acionados pela polícia civil de paraíba que solicitou o nosso apoio para o cumprimento do mandado de prisão. Localizamos ele num hotel na orla de atalaia. Ele estava hospedado com uma mulher. Devido a periculosidade, já fizemos o recambiamento deles”, pontuou.