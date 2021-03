Presos em motel de Aracaju, assaltante e traficante são transferidos para o RN

Ranielly Azevedo é considerado um dos assaltantes mais temidos pela Policia do Rio Grande do Norte; Havia sido resgatado do presídio ano passado no PE. Fernanda Belarmino, que estava com ele no motel em Aracaju, é mulher do mega traficante Nem do Abolição, que está preso. Ela tem 5 ordens de prisão por tráfico, associação criminosa e por integrar organização criminosa

A Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) transferiu, com apoio da Polícia do Estado da Paraíba, o temido assaltante de banco Ranielly Brito de Azevedo, de 38 anos, e não menos temida traficante de drogas Fernanda Belarmino da Silva, natural de Mossoró, do Estado do Sergipe para o sistema prisional do Rio Grande do Norte.

Além dos dois, o Deicor informou que prendeu também Fábio Barbosa Pimentel, conhecido no submundo do crime por Fábio Uber, natural de Campina Grande, também apontado como membro de quadrilha de assaltantes. Ele era procurado pela Polícia do Estado da Paraíba, que trabalha em conjunto com a do Rio Grande do Norte contra o crime organizado.

O Deicor informou que Ranielly e Fernanda foram localizados pela polícia num motel, na orla da capital Aracaju, no Sergipe. Fernanda é mulher do mega traficante Nem do Abolição, de Mossoró, que já está preso. Fernanda, após conseguir escapar das barras da Justiça, já estava com cinco ordens de prisão preventiva assinada. Era considerada perigosa.

Quanto a Ranielly, o Deicor destaca que ele é integrante de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos e explosões a carros-fortes. Contra ele havia 05 (cinco) mandados de prisão em aberto, expedidos pelas justiças estaduais do Rio Grande do Norte, de Sergipe, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, bem como a Justiça Federal do RN.

Além de assaltos, Ranielly também é condenado pelo assassinato de Ednaldo Filgueira, presidente do Partido dos Trabalhadores da Serra do Mel, no ano de 2011. Ele e vários comparsas assaltantes já foram submetidos ao Tribunal do Júri Popular em Mossoró, tendo sido sentenciados por este assassinato, cada, há mais de 20 anos de prisão.

Condenação, prisão e resgate

Juri condena assassinos do dirigente do PT da Serra do Mel

Líderes de assaltos a bancos são presos pela PF

Condenado pelo assassinato do presidente do PT da Serra do Mel é resgatado no PE

Com os três criminosos presos, o Deicor informou que foram apreendidos uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 32. As armas de grosso calibre usadas em grandes assaltos, segundo o Deicor, parte já foram apreendidas, mas acreditam que as quadrilhas já conseguiram mais armas, principalmente comprando no exterior.



Ao ser transferido para o RN, Ranielly, segundo informa o Deicor, teria admitido ter participado do assalto aos bancos do Brasil e Bradesco da cidade de São Paulo do Potengi, ano passado. Na ocasião, a cidade foi sitiada, população aterrorizada, bancos explodidos e dinheiro roubado pela quadrilha de assaltos, que fazia uso de armas de grosso calibre.

Transferência

O casal de criminosos preso em Aracaju/SE foi transferido para João Pessoa/PB, de helicóptero. Da capital paraibana, eles foram recambiados para o Rio Grande do Norte por policiais da Deicor e entregues ao Sistema Prisional do RN, onde vão ficar isolados por um período e em seguida inseridos junto aos demais para o regular cumprimento da pena.