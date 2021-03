ITEP registra homicídios em Porto do Mangue e Campo Grande

A unidade regional do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), com sede em Mossoró, registrou mais duas ocorrências de assassinatos no início desta terça-feira, 16.

Durante o final de semana, ocorreram 6 assassinatos a tiros, 1 assassinato a facada e uma troca de tiros onde um suspeito de assalto terminou morto.

CAMPO GRANDE

A Polícia Militar narra que três homens arrombaram a porta da casa de George da Silva Moura, de 38 anos, no sítio Serraria, durante a madrugada desta terça-feira, e o executaram dentro do quarto.

A informação foi confirmada pelo Sargento PM Mendonça, que fez os primeiros levantamentos do caso junto com o cabo Batista, Cabo J. Soares e com o soldado João Maria. O relatório será repassado para a Polícia Civil que vai investigar o caso.

O corpo foi removido para exames em Mossoró.





PORTO DO MANGUE

Por volta da 1h15 desta terça feira, 16 de março de 2021, o jovem Luan Gervásio da Rocha, de 22 anos, mais conhecido por Luan de Pendências, foi executado dentro de casa, no Assentamento Rio Doce, após ter sua casa invadida por criminosos.

O caso foi confirmado pela Polícia Militar, que fez os primeiros levantamentos para o caso ser investigado pela Polícia Civil.

A exemplo do assassinato em Campo Grande, o corpo também foi removido para exames em Mossoró.