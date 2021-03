Discussão em bar termina com um homem esfaqueado e morto, em Mossoró

Uma discussão de bar terminou com uma pessoa morta, na tarde desta terça-feira (23), na cidade de Mossoró. O crime aconteceu no Alto da Pelonha, nas proximidades do Bar da Torre.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, Luiz Gonzaga Arraes Filho, estava bebendo com um amigo em um bar. Em um determinado momento, por volta das 17h, os dois começaram a discutir.

Ambos teriam sacado facas e começado uma briga. Testemunhas contaram à PM que houve esfaqueamento mútuo, mas Luiz foi ferido com mais gravidade e entrou em óbito ainda no local. O outro homem, que não teve o nome divulgado, fugiu do local.

A PM informou que o suspeito já foi identificado, que os dois eram amigos e tinham o costume de beber juntos. Os policiais seguem em diligência pela região para prendê-lo.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia vai remover o corpo para realização do exame de necropsia e depois ele será liberado para sepultamento. A Polícia Civil vai investigar o caso.