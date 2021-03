Jovem de 23 anos é morto a tiros no Bairro Costa e Silva, em Mossoró

A Polícia Militar registrou mais um homicídio na cidade de Mossoró, no início da noite desta terça-feira (23), o segundo registrado no dia.

Mais cedo, Luiz Gonzaga Arraes Filho foi morto com golpes de faca, após uma discussão com um amigo, em um bar no Alto da Pelonha.

Já por volta das 18h30, um homem identificado como José Tomaz Soares Monteiro, de 23 anos, foi morto a tiros no Bairro Costa e Silva.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era morador da Barrinha, na zona rural de Mossoró e estava no bairro para visitar o pai.

Ele foi surpreendido pelos disparos enquanto trafegava em via pública, em uma motocicleta. O rapaz sequer teve tempo de reagir.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia removeu o corpo da vítima para exames. A Polícia Civil vai investigar o caso. Não há informações sobre os suspeitos ou sobre a motivação da do crime.