Deputada comemora prorrogação dos contratos de professores no RN

O projeto de lei, de iniciativa do governo estadual, foi aprovado com unanimidade pelos deputados, na quarta-feira (24). Isolda Dantas, relatora do projeto na Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ), celebrou a aprovação, visto que a pandemia dificultou a realização de novos editais e estudantes de 43 municípios perderiam os professores se os contratos não fossem prorrogados a tempo.