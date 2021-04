Os corpos dos três homens mortos na tarde desta segunda-feira (29), durante um confronto com a Polícia Militar de Areia Branca, foram identificados oficialmente na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Mossoró.

São eles:

Lucenildo Bezerra da Silva, de 21 anos

Leonardo Bezerra da Silva, de 22 anos

Lenilson Bezerra da Silva, de 31 anos

Os três eram irmãos e residentes na rua Professora Benigna Martins Machado, no bairro Rincão, região do Costa e Silva, na cidade de Mossoró.

De acordo com informações da PM, a guarnição de Areia Branca recebeu a informação de que suspeitos de assalto com ligação com o PCC estavam em uma residência, na comunidade Casqueira, às margens da BR-110.

Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos a tiros por homens que estavam do lado de fora da residência.

No revide, os três irmãos foram baleados. Eles ainda chegaram a ser socorridos para o hospital de Areia Branca, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com informações da PM, um dos irmãos, Lenilson Bezerra, o Guegueu, já havia sido preso pelos crimes de assalto, homicídio e furto.